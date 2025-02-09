Beşiktaş, Keny Arroyo ile Anlaşmaya Vardı ve Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş, prensipte anlaştığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo ile önemli bir adım daha attı. 23 yaşındaki genç futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne gitti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Arroyo sağlık kontrollerinde; kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Futbolcunun sağlık süreci, ayrıca akciğer, kardiyak testler ve radyolojik kontroller ile tamamlandı. Bu gelişmeler, Beşiktaş taraftarları arasında heyecan yaratırken, Keny Arroyo'nun Siyah-beyazlı formayı giymesi için son bir adım kaldığı belirtiliyor.