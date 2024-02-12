Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Ernest Muçi için sürpriz rakam

Beşiktaş, Arnavut futbolcu Ernest Muçi için Legia Varşova'ya yaptığı 10 milyon euroluk teklifte ilginç bir dönemeç yaşadı. İlk başta olumsuz bir yanıt alan siyah-beyazlılar, Başkan Hasan Arat'ın devreye giren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile iletişime geçmesi üzerine Legia Varşova'nın 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı. Başkan Arat'ın bu diplomatik hamlesi, Muçi'nin transfer sürecinde önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

Legia Varşova'nın, Muçi'yi Avrupa'nın farklı kulüplerinden gelen ve 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmama kararı, Beşiktaş'ın oyuncuya olan ciddiyetini gösteriyor. Siyah-beyazlılar, genç yeteneği elden çıkarmayı düşünmeyerek, kadrolarındaki önemli bir ismi gelecekteki hedefleri için koruma altına almış durumda.





Transfer sürecinde dikkat çeken bir detay ise Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Beşiktaş'a yaklaşık 5 milyon euro değerinde bir jestte bulunması oldu. Bu jest, transferin gerçekleşmesine önemli bir katkı sağladı. Muçi'nin yanı sıra Joe Worrall'ın da Kayserispor maçında ilk 11'de yer alacağı, Al-Musrati'nin ise yedek soyunması bekleniyor.

Ayrıca, takımın Afrikalı oyuncusu Arthur Masuaku'nun, Güney Afrika'ya karşı oynanan üçüncülük maçında yaşadığı yenilgi sonrasında kısa süre içinde İstanbul'a dönerek takıma katılacağı belirtilirken, Tayfur Bingöl'ün sakatlık nedeniyle en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş, transferdeki bu gelişmelerle birlikte hem içeride hem de dışarıda güçlü bir kadro oluşturarak sezonun ikinci yarısına umutla bakmaya devam ediyor.

