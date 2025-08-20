DOLAR
Beşiktaş, Konferans Ligi Play-off'unda Lausanne'a Konuk Oluyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında TSİ 21.15'te La Tuiliere Stadı'nda Lausanne ile karşılaşacak; kadro, eksikler ve transfer gelişmeleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 08:48
Beşiktaş, Konferans Ligi Play-off'unda Lausanne'a Konuk Oluyor

Beşiktaş, Konferans Ligi play-off ilk maçında Lausanne deplasmanında

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak. Karşılaşma, İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak.

Hakem ve yardımcıları

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak. Kringstad'ın yardımcılarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

Beşiktaş'ın durumu ve hedefi

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah-beyazlı takım, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. Beşiktaş, Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Hedef, Lausanne'ı da eleyerek adını grup aşamasına yazdırmak.

Eksikler

Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Eyüpspor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan David Jurasek ile aynı müsabakanın ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi'nin durumunun bugün netlik kazanacağı öğrenildi.

Transfer gelişmesi: Elan Ricardo

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiraladı. Kolombiyalı futbolcu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'de görev yapacak.

Yeni transferler UEFA listesinde

Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine eklendi. Siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına Süper Lig'de Eyüpspor karşısında çıkan oyuncular, Lausanne maçı öncesinde UEFA'ya bildirilen kadroda yer aldı.

Form durumu

Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son üç resmi maçı kazandı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybedilen iki karşılaşmanın ardından toparlanan siyah-beyazlılar, Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i iki maçta da yenip ligde de Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve rövanş öncesi avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Lausanne'in turnuva yolculuğu

İsviçre ekibi Lausanne, UEFA Konferans Ligi'ne ikinci turdan başladı. İkinci turda Kuzey Makedonya ekibi Vardar'a ilk maçta 2-1 yenilen Lausanne, rövanşı 5-0 kazanarak üst tura yükseldi. 3. eleme turunda Kazak temsilcisi Astana'yı ilk maçta sahasında 3-1, rövanşta da 2-0 yenerek play-off turuna çıktı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

