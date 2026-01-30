Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Trabzonspor (İlk Yarı)
Maçtan Dakikalar — İlk Yarı
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
21. dakikada Safuri’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Van de Streek’in kafa vuruşunu kaleci Onana iki hamlede kontrol etti.
29. dakikada sağ kanattan Zubkov’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nwaiwunun kafa vuruşu az farkla auta gitti.
43. dakikada Oulai’nin hatasında topu kapan Van de Streek, ceza sahasına girerek yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Antalyaspor 1-0
Stat ve Hakemler
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken
Kadro ve Teknik Direktörler
Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric, Samet Karakoç, Ballet, Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Ceesay, Storm, Ensar Buğra Tıvsız, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Zubkov, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol
Van de Streek (dk. 43) — Antalyaspor
