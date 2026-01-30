Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Trabzonspor (İlk Yarı)

Maçtan Dakikalar — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, Trabzonspor’u konuk ediyor. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada Safuri’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Van de Streek’in kafa vuruşunu kaleci Onana iki hamlede kontrol etti.

29. dakikada sağ kanattan Zubkov’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nwaiwunun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

43. dakikada Oulai’nin hatasında topu kapan Van de Streek, ceza sahasına girerek yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Antalyaspor 1-0

Stat ve Hakemler

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Kadro ve Teknik Direktörler

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric, Samet Karakoç, Ballet, Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Ceesay, Storm, Ensar Buğra Tıvsız, Giannetti, Doğukan Sinik, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Zubkov, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Nwakaeme, Ozan Tufan, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol

Van de Streek (dk. 43) — Antalyaspor

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA ANTALYASPOR, TRABZONSPOR’U KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONUÇLANDI.