Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor — Assoumou'nun 90+2'deki Golü

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Kasımpaşa, evinde Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Assoumou 90+2'de fileleri havalandırdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:30
Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor — Assoumou'nun 90+2'deki Golü

Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0 - 1 Samsunspor

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında, ev sahibi Kasımpaşa sahasında konuk Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın tek golü uzatma dakikalarında geldi ve konuk ekip üç puanı hanesine yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Elayis’in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

69. dakikada sol taraftan çizgiye inen Allevinah’ın ortasına kale önünde Gueye’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

90+2. dakikada sol taraftan Makoumbou’nun ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Assoumou’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gianniotis’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 0-1

Stat ve Hakemler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi

Kasımpaşa

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, Diabate (Cem Üstündağ dk. 63), İrfan Can Kahveci (Fall dk. 85), Ben Ouanes (Cenk Tosun dk. 76), Ali Yavuz Kol (Allevinah dk. 63), Gueye (Kubilay Kanatsızkuş dk. 85)

Yedekler: Ali Yanar, Arous, Atakan Müjde, Cafu, Emre Taşdemir

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Samsunspor

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham (Celil Yüksel dk. 74), Elayis (Mendes dk. 74), Holse (Borevkovic dk. 90+6), Assoumou (Yunus Emre Çift dk. 90+3), Ndiaye (Mouandilmadji dk. 74)

Yedekler: Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Diabate, Soner Gönül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller ve Kartlar

Gol: Assoumou (dk. 90+2) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Cem Üstündağ, Kamil Ahmet Çörekçi (Kasımpaşa), Ndiaye (Samsunspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

