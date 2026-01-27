TBF ile Garanti BBVA 'Milli Takımlar' Forma ve Ana Sponsorluk Anlaşmasını İmzaladı

İmzalar İstanbul’da atıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Garanti BBVA arasında 'Milli Takımlar' Forma ve Ana Sponsorluk anlaşması imzalandı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten katıldı.

Hidayet Türkoğlu törendeki konuşmasında, Garanti BBVA ile yol arkadaşlıklarının 2001 yılında başladığını ve bugün çeyrek asırlık bir geçmişe ulaştığını belirtti. Türkoğlu, bu sürecin Türk spor tarihinde nadir görülen, istikrarlı ve sürdürülebilir bir iş birliğini temsil ettiğini; bunun sadece bir sponsorluk değil, Türk basketbolunu büyütme, geliştirme ve geleceğe taşıma hedefiyle kurulmuş uzun soluklu bir yolculuk ve stratejik ortaklık olduğunu vurguladı.

Türkoğlu ayrıca, Garanti BBVA'nın yalnızca A milli takımlara değil, altyapıdan genç sporculara kadar basketbolun her katmanına dokunan bir paydaş olduğunu ifade etti. Türkoğlu, bu iş birliğinin Türk basketbolunun sportif ve kurumsal gelişiminde önemli rol oynadığını, bugün daha güçlü, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapı inşa edildiğini söyledi ve Garanti BBVA ailesine teşekkür etti.

Mahmut Akten ise imza töreninde iş birliğinin 25 yıllık güçlü bir yol arkadaşlığının devamı olduğunu belirterek, Türkiye’de sporun en uzun soluklu ve istikrarlı iş birliklerinden birini sürdürmekten gurur duyduklarını aktardı. Akten, bu desteğin sponsorluktan öte, topluma değer katan uzun vadeli bir yatırım olduğunu; sporu gençleri güçlendiren ve toplumları bir araya getiren bir alan olarak gördüklerini anlattı.

Akten, 2001'de başlattıkları süreçte oluşturdukları ve Türk basketboluna armağan ettikleri '12 Dev Adam' ve 'Potanın Perileri' markalarının bir inancın, özgüvenin ve ortak duruşun simgesi haline geldiğini söyledi. Millilere verdikleri desteğin altyapı ve basketbol okulları aracılığıyla on binlerce çocuğa uzanan bütüncül bir ekosistem kurduğunu belirten Akten, atılan imzaların ortak bir vizyon, güven ve Türk basketbolunun geleceğine duyulan inancın yansıması olduğunu ifade etti.

Törende söz alan milli basketbolcular Onuralp Bitim ve Tilbe Şenyürek de anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Garanti BBVA, yeni dönemde de Türkiye’nin basketbol hikâyesine ortak olmaya, çocuklar ve gençler için fırsat eşitliği sağlamaya ve Türk basketbolunun dünyadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Garanti BBVA arasında "Milli Takımlar" Forma ve Ana Sponsorluk anlaşması imzalandı.