Menemen FK'nin Yükselişi Sürüyor: 7 Maçta 6 Galibiyet

Menemen FK'nin yükselişi sürüyor

Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda dikkati çeken bir çıkış sergiliyor. İzmir temsilcisi, arka arkaya oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Maç sonuçları ve performans

Takım, Mardin 1969 ve Ankara Demirspor karşılaşmalarında yaşanan mağlubiyetlerin ardından toparlandı. Bu periyotta; Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdman Yurdu maçlarını hükmen 3-0 kazanırken, Aliağa FK ve Arnavutköy Belediyespor’u 2-1’lik skorlarla mağlup etti. Son olarak Adanaspor’u 3-0 yenen Menemen FK, söz konusu dönemde tek beraberliğini 1461 Trabzon FK ile oynadı.

Bilal Kısa’nın öğrencileri, bu 7 maçlık dönemde toplayabileceği 21 puanın 19’unu hanesine yazdırdı.

Play-off hedefi

19. haftada play-off hattına yükselen Menemen FK, son iki haftadır 5. sıradaki yerini koruyarak hedeflediği bölgedeki konumunu muhafaza ediyor.

