Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı bugün itibarıyla başladı. Toplantı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştiriliyor.

Divan Kurulu Başkanı Seçimi

Toplantıda, Uğur Poyraz divan kurulu başkanı olarak seçildi. Ayrıca, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile gündem maddelerine geçildi.

Gündem Maddeleri

Kulüp yönetimi, genel kurulda siyah-beyazlı takımın taşınmazlarıyla ilgili projeleri, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesini isteyecek.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda başladı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda başladı.