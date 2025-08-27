DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,16%
ALTIN
4.480,28 -0,17%
BITCOIN
4.610.747,18 -0,91%

Beşiktaş-Lausanne: Lausanne Tüpraş Stadı'nda Son Antrenmanını Yaptı

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Lausanne, Tüpraş Stadı'nda 15 dakikası basına açık son antrenmanını tamamladı. Maç 20.00'de.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:33
Beşiktaş-Lausanne: Lausanne Tüpraş Stadı'nda Son Antrenmanını Yaptı

Beşiktaş-Lausanne: Lausanne Tüpraş Stadı'nda Son Antrenmanını Yaptı

Antrenman Notları

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne, Tüpraş Stadı'nda son çalışmasını yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki 15 dakikası basına açık antrenmana teknik direktör Peter Zeidler'in orta sahada yaptığı toplantıyla başlandı.

Lausannelı oyuncular, antrenmanın devamında ısınma koşuları yaptı.

Maç Bilgisi

Beşiktaş-Lausanne maçı, saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne, son çalışmasını yaptı. Tüpraş Stadı'ndaki 15 dakikası basına açık antrenmana teknik direktör Peter Zeidler'in orta sahada yaptığı toplantıyla başlayan Lausannelı oyuncular, ısınma koşuları yaptı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne...

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor Göztepe Deplasmanına Hazırlanıyor
2
Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Samsunspor-Panathinaikos: Rui Vitoria 'Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız' dedi
4
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 89-47 Slovakya ile Yarı Finalde
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam
6
UEFA Konferans Ligi: Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir rövanşı öncesi Radoi'den uyarı
7
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Grup Aşaması Tamamlandı — Türkiye Set Vermedi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi