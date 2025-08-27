Beşiktaş-Lausanne: Lausanne Tüpraş Stadı'nda Son Antrenmanını Yaptı

Antrenman Notları

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lausanne, Tüpraş Stadı'nda son çalışmasını yaptı.

Tüpraş Stadı'ndaki 15 dakikası basına açık antrenmana teknik direktör Peter Zeidler'in orta sahada yaptığı toplantıyla başlandı.

Lausannelı oyuncular, antrenmanın devamında ısınma koşuları yaptı.

Maç Bilgisi

Beşiktaş-Lausanne maçı, saat 20.00'de başlayacak.

