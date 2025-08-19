DOLAR
Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, 21 Ağustos'ta Lausanne ile oynayacağı Konferans Ligi play-off maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Solskjaer yönetiminde hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:54
Beşiktaş, Lausanne maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda neler yapıldı?

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, ısınma koşuları ile başladı. Antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Eyüpspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması yaptı.

Hazırlıkların tamamlanması

Beşiktaş Futbol Takımı, yarınki antrenmanla Lausanne maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

