DOLAR
41,02 0,06%
EURO
48,08 -0,6%
ALTIN
4.507,65 -0,64%
BITCOIN
4.612.210,51 -0,14%

Beşiktaş-Lausanne: Solskjaer 3 değişiklik, Taylan ilk 11'de

Solskjaer, Lausanne rövanşında 11'de üç değişiklik yaptı; Mert Günok ve Jonas Svensson geri döndü, Taylan Bulut ilk kez 11'de görev aldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:21
Beşiktaş-Lausanne: Solskjaer 3 değişiklik, Taylan ilk 11'de

Beşiktaş-Lausanne: Solskjaer 3 değişiklik, Taylan ilk 11'de

11'de 3 değişiklik

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'ı ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk maça göre 11'de üç değişikliğe gitti. Norveçli çalıştırıcı, sakatlığını atlatan Mert Günok ve Jonas Svensson'u yeniden ilk 11'de görevlendirirken, sağ kanatta Taylan Bulut'a şans tanıdı.

Solskjaer, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Milot Rashica ile Ersin Destanoğlu ve David Jurasek'i yedek kulübesine çekti.

Beşiktaş'ın ilk 11'i

Kaleyi tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a emanet eden 52 yaşındaki teknik adam, savunmayı Jonas Svensson, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile kurdu. Orta sahada Taylan Bulut, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Emirhan Topçu yer aldı. Hücum hattında ise Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham görev aldı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç ve David Jurasek yer aldı.

Taylan Bulut ilk kez 11'de

Alman ekibi Schalke 04'ten transfer edilen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Taylan Bulut, Lausanne karşısında siyah-beyazlı formayla ilk kez ilk 11'de şans buldu. Genç oyuncu daha önce ligde Eyüpspor'a ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'a karşı sonradan oyuna girmişti.

Mert Günok ile Svensson geri döndü

Mert Günok ve Jonas Svensson, Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta yaşadıkları sakatlıkların ardından iyileşerek yeniden 11'e döndü. Solskjaer, kalede Mert Günok'a, sağ bekte ise Jonas Svensson'a görev verdi.

Amir, Musrati ve Arroyo kadroda yok

Beşiktaş kadrosunda üç futbolcu yer almadı: Amir Hadziahmetovic, Moatasem Al-Musrati ve Keny Arroyo. Solskjaer, maç öncesi Arroyo ile ilgili olarak şunları söyledi: "Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır."

Tribünden önemli isimler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. Ayrıca A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı tribünden takip etti.

İki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde buluştu

Beşiktaş ile Lausanne kulüp yöneticileri, maç öncesinde White Pepper Restoran'da düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi. Toplantıda Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Kadın Futbol ve Jimnastik Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile UEFA Delegesi Konul Mehdiyeva ve Lausanne Başkanı Leen Heemskerk ve Asbaşkanı Vincent Steinmann yer aldı. Genel Sekreter Uğur Fora, yemeğin ardından Mehdiyeva ile Heemskerk'e günün anısına plaket takdim etti ve dostça bir müsabaka temennisinde bulundu.

Lausanne'ın ilk 11'i

Konuk takımın teknik direktörü Peter Zeidler, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahaya çıktı: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Butler-Oyedeji, Diakite.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Dal yeniden Erzurumspor FK Başkanı seçildi
2
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İyi Kura Çekti
3
Kavukcu: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Çok Başarılı Olacağız
4
Samsunspor 0-0 Panathinaikos — UEFA Avrupa Ligi Play-off (İlk Yarı)
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanına Çıkıyor — Çağdaş Atan: "Bu Bir Final"
6
Beşiktaş 0-1 Lausanne — UEFA Konferans Ligi Play-off (İlk Yarı)
7
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi Kurası Galatasaray'ı Motive Etti

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı