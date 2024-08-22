Beşiktaş, Lugano ile UEFA Avrupa Ligi Nefesinde Karşılaşacak

Transfer İhtimalleri ile Beşiktaş, Lugano Karşısında

Beşiktaş, İsviçre'nin ünlü futbol takımı Lugano ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacak. Maç detayları ise merakla bekleniyor.

Maç Bilgileri

Stadyum: Arena Thun

Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)

Takım Kadroları

Lugano Kadrosu: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda

Beşiktaş Kadrosu: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile

Bu kritik mücadelede her iki takımın da hedefi galibiyet olacak. Beşiktaş, zorlu bir rakip karşısında sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.