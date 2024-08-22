Beşiktaş, Lugano ile UEFA Avrupa Ligi Nefesinde Karşılaşacak

Transfer İhtimalleri ile Beşiktaş, Lugano Karşısında
Beşiktaş, İsviçre'nin ünlü futbol takımı Lugano ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacak. Maç detayları ise merakla bekleniyor.
Maç Bilgileri
Stadyum: Arena Thun
Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)
Takım Kadroları
Lugano Kadrosu: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi, Doumbia, Mahmoud, Steffen, Vladi, Aliseda
Beşiktaş Kadrosu: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile
Bu kritik mücadelede her iki takımın da hedefi galibiyet olacak. Beşiktaş, zorlu bir rakip karşısında sahadan galip ayrılmayı hedefliyor.