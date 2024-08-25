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Beşiktaş Lugano Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:08
Beşiktaş Lugano Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş'tan Lugano Maçı İçin Yoğun Hazırlık

29 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre’nin Lugano takımını ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşma hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamalara göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 90 dakika sürdü.

İdman, ısınma koşuları ile başlayarak, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın sona ermesinin ardından oyuncular, iki takım halinde taktiksel çift kale maçı oynadı.

Gelecek Çalışmalar

Beşiktaş, 26 Ağustos'ta bir günlük iznin ardından, 27 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla Lugano maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

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