Beşiktaş Lugano Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş'tan Lugano Maçı İçin Yoğun Hazırlık
29 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsviçre’nin Lugano takımını ağırlayacak olan Beşiktaş, karşılaşma hazırlıklarını hızla sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamalara göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 90 dakika sürdü.
İdman, ısınma koşuları ile başlayarak, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın sona ermesinin ardından oyuncular, iki takım halinde taktiksel çift kale maçı oynadı.
Gelecek Çalışmalar
Beşiktaş, 26 Ağustos'ta bir günlük iznin ardından, 27 Ağustos Salı günü yapacağı antrenmanla Lugano maçına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.