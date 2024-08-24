Beşiktaş, Lugano Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, Lugano ile Karşılaşacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, bu important mücadele için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Hazırlık Antrenmanı Detayları
Beşiktaş Kulübü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un idaresinde gerçekleştirilen antrenmanın 90 dakika sürdüğünü duyurdu. İlk maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışmaları ile idmanı tamamladı.
Diger oyuncular, antrenman sırasında pas oyunları üzerinde çalıştıktan sonra, dar alanda çift kale maç yaptılar. Beşiktaş, yarınki seansla hazırlıklarına devam edecek.