Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçına Hazır!

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını başarıyla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, ilk 15 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirilerek, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

İdmanın Detayları

Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlara yoğunlaşılmıştır. Ancak, sakatlığı bulunan Ernest Muçi, antrenmana katılamadı.

Siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla, maçın oynanacağı Macaristan'ın Debrecen kentine hareket edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağda) yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst (sağda) yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.