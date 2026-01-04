DOLAR
Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi 84-75 Yendi — Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. haftasında Beşiktaş, konuk Melikgazi Kayseri'yi 84-75 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 16:58
Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi 84-75 Yendi — Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş, Melikgazi Kayseri'yi 84-75 Yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-75 mağlup etti. Karşılaşma boyunca çekişme sürerken ev sahibi ekip son bölümlerde üstünlüğü ele geçirdi.

Maçın Kilit İsimleri ve Kadrolar

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Sami Whitcomb 10, Maria Fasaula 25, Brianna Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Mamignan Toure 14

Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield 33, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Charli Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

Periyot Sonuçları

1. Periyot: 19-24 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 41-42 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 68-66 (Melikgazi Kayseri lehine)

Maç sonunda Beşiktaş, son periyotta gösterdiği performansla skoru lehine çevirerek 84-75'lik galibiyete ulaştı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

