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Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu: İlk 15 Sandık Sonuçları Açıklandı

Beşiktaş Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunda ilk 15 sandık sonuçları: Serdal Adalı 4731, Hüseyin Yücel 2029 oy aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:50
Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu: İlk 15 Sandık Sonuçları Açıklandı

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçiminde İlk Sonuçlar Açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, büyük bir merakla takip ediliyor. Oy sayım sürecinin devam ettiği kongrede, ilk 15 sandığın tasnifi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, üçüncü sandıktan itibaren şu sonuçlar alındı: On birinci sandıkta Serdal Adalı 328, Hüseyin Yücel 131 oy aldı. İkinci sandıkta ise Adalı 348, Yücel 137 oy desteği buldu.

On üçüncü sandıkta Serdal Adalı 315 oy alırken, Hüseyin Yücel 119 oyda kaldı. On dördüncü sandıkta Adalı'ya 319, Yücel'e 136 oy çıktı. On beşinci sandık sonuçları ise Adalı 381, Yücel 123 oy olarak belirlendi.

Toplamda, ilk 15 sandık sonucunda Serdal Adalı 4731, Hüseyin Yücel ise 2029 oy alarak dikkat çekici bir sonuç ortaya koydular.

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