Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Yollarını Ayırdı
Yönetim Kurulu Kararıyla Sözleşme Feshi
Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edildiği müsabakanın ardından kararın alındığı belirtildi.
Başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.