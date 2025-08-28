DOLAR
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi yönetim kurulu kararıyla feshedildi; UEFA Konferans Ligi'ndeki elenmenin ardından başkan Serdal Adalı teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:44
Yönetim Kurulu Kararıyla Sözleşme Feshi

Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Tüpraş Stadı'nda İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda edildiği müsabakanın ardından kararın alındığı belirtildi.

Başkan Serdal Adalı'nın Solskjaer'e "hizmetleri için teşekkür ettiği" bildirildi.

