Beşiktaş-Samsunspor: Galibiyet Hasreti 20 Yıla Çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak rakibine karşı iç saha galibiyet hasretini 2 Ekim 2005'ten beri 20 yıla çıkardı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 19:34
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların rakibine karşı galibiyet hasreti devam etti.

Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve sahadan bir galibiyet çıkaramadı.

Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ın galibiyet hasreti resmi olarak 20 yıla ulaşmış oldu.

