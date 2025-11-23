Beşiktaş-Samsunspor: Galibiyet Hasreti 20 Yıla Çıktı

Beşiktaş’ın Samsunspor Galibiyet Hasreti 20 Yıla Çıktı

Trendyol Süper Lig 13. haftasında evinde 1-1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların rakibine karşı galibiyet hasreti devam etti.

Kartal, Samsun temsilcisini konuk ettiği son 4 mücadeleden 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı ve sahadan bir galibiyet çıkaramadı.

Dolmabahçe’de rakibini ligde son olarak 2 Ekim 2005 tarihinde 3-2’lik skorla mağlup eden Beşiktaş’ın galibiyet hasreti resmi olarak 20 yıla ulaşmış oldu.

