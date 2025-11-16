Beşiktaş, Samsunspor Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 13. haftasında Samsunspor maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 18:03
Beşiktaş, Samsunspor Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Sürdürdü

Beşiktaş, Samsunspor maçına çift antrenmanla hazırlandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Antrenman detayları

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva katılmadı.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BU...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BU AKŞAM YAPTIĞI GÜNÜN İKİNCİ ANTRENMANIYLA SÜRDÜRDÜ.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BU...

İLGİLİ HABERLER

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Samsunspor Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Sürdürdü
2
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi: Beşiktaş Gain 98-84 ile Trabzonspor'u Yendi
3
Fatih Karagümrük'ün Hedefi Süper Lig
4
Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir 0-3 V. Bank
5
Mustafa Denizli'den Taraftarlara Uyarı: Kocaelispor ve Futbol Tutkusu
6
Emma Meesseman’e Belçika Ulusal Spor Başarı Ödülü — Fenerbahçe’li yıldız onurlandırıldı
7
Kapadokya Bisiklet Festivali'nde 50 Kilometrelik Mücadele Başladı

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?