Beşiktaş, Samsunspor Hazırlıklarını Çift Antrenmanla Sürdürdü

Beşiktaş, Samsunspor maçına çift antrenmanla hazırlandı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını, bu akşam yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Antrenman detayları
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan idman, daha sonra ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.
Çalışmaya sakatlıkları nedeniyle Mustafa Erhan Hekimoğlu, Necip Uysal ile Rafa Silva katılmadı.
BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI, BU AKŞAM YAPTIĞI GÜNÜN İKİNCİ ANTRENMANIYLA SÜRDÜRDÜ.