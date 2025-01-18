Beşiktaş-Samsunspor Maçında Halim Okta'dan Açıklamalar

Halim Okta, Beşiktaş'ın Samsunspor karşısında 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi, kazanabilecekleri bir fırsatı kaçırdıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 22:08
Beşiktaş-Samsunspor Maçında Halim Okta'dan Açıklamalar

Beşiktaş-Samsunspor Maçının Ardından Halim Okta'nın Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

En İyi Oyunu Oynadık

Okta, son haftalarda sergilenen performansla ilgili olarak, "Son haftalardaki tempo ve kalite olarak en iyi maçlardan birini oynadık. Özellikle ikinci yarıda çok baskılı oynadık. Rakibin eksik kalmasından sonra tek kaleye dönen bir maç oldu. Fakat bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik, kazanabileceğimiz bir maçtı, üzgünüz." şeklinde konuştu.

Hava Topları ve Transfer Deneyimleri

Halim Okta, Beşiktaş'ın hava toplarındaki eksiklikleriyle ilgili gelen bir soruya ise, "Yan ve yüksek toplar oyuncuların özellikleriyle alakalı. Belki transferdeki oyuncu tercihleri bunda etkili olmuştur. Bu tür organizasyonlar çok çalışarak verim elde ediliyor. Belki uzun süreli böyle bir çalışma olmadı. Bugün Felix Uduokhai'ın pozisyonu vardı, değerlendiremedi." cevabını verdi.

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