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Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'u İlk Yarıda Yenik Geçti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Eyüpspor'u 1-0 önde kapattı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:57
Beşiktaş, Süper Lig'de Eyüpspor'u İlk Yarıda Yenik Geçti

Beşiktaş, Eyüpspor ile Süper Lig’de Karşılaştı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş’ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Yarıda Heyecan Dolu Anlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da ataklar geliştirdi. 12. dakikada, Beşiktaş’ın deneyimli oyuncusu Caner Erkin, uzun bir pas atarak Thiam'ı ceza yayında buluşturdu. Thiam, penaltı noktası civarından kaleye şut çekti ancak kaleci Mert Günok, topu iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada, Eyüpspor'un Al Musrati'den topu kapmasının ardından Saiz, ceza yayı civarından vuruş yaptı ama Mert, topu kornere çelmek zorunda kaldı.

20. dakikada, Beşiktaş öne geçti. Joao Mario, rakip oyuncudan topu kaparak Rashica’ya pasını iletti. Rashica'nın ceza yayı civarından yaptığı şutu, kalecinin sağından geçirerek filelerle buluşturdu; skor 1-0 oldu.

24. dakikada, Rafa Silva'nın pasında Rashica, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Emobile’ye topu aktardı. Immobile’nin vuruşu Berke Özer tarafından çelindi, Eyüpspor savunması ise topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş’ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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