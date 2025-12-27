Beşiktaş’ta 2025 Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonunda düzenleniyor.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmen başladı.

Gündem ve Süreç

Toplantıda öncelikle divan başkanlık kurulu faaliyetleri ile denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmalarının açıklanması yapılacak. Ardından bu raporlar değerlendirilerek, katılımcıların yazılı ve sözlü görüşleri dinlenecek ve toplantı kapanışıyla sona erecek.

