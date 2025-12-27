DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.756.079,48 0,14%

Beşiktaş’ta 2025 Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi'nde başladı; gündemde denetim raporları ve yönetim faaliyetleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:23
Beşiktaş’ta 2025 Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş’ta 2025 Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı

Beşiktaş Kulübü’nün 2025 yılı olağan divan kurulu toplantısı, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonunda düzenleniyor.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla resmen başladı.

Gündem ve Süreç

Toplantıda öncelikle divan başkanlık kurulu faaliyetleri ile denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmalarının açıklanması yapılacak. Ardından bu raporlar değerlendirilerek, katılımcıların yazılı ve sözlü görüşleri dinlenecek ve toplantı kapanışıyla sona erecek.

Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL (31 Ağustos 2025)
2
Akyaka'da U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı
3
Bartuğ Elmaz sakatlandı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde oyundan çıktı
4
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş İçin Elimizden Gelenin En İyisini Yapacağız
5
Beşiktaş’ta 2025 Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başladı
6
Mersin Büyükşehir’den Spora 20,78 Milyon TL Destek: 294 Sporcu, 260 Kulüp Ödüllendirildi
7
Cebrail Gençoğlu Abu Dabi'de 63 kg Kick Light'ta Dünya İkincisi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti