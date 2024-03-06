Beşiktaş'ta 9 oyuncu yolun sonuna geldi

Beşiktaş Futbol Takımı'nın genel koordinatörü Samet Aybaba, önetim kurulu üyeleri Fayyaz Uçar ve Fernando Santos, hem gerçekleşecek transferler hem de açıklanacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlıların kadrosunda kiralık oyuncular da dahil 17 yabancı oyuncu bulunuyor.

Önümüzdeki yeni sezonda yabancı oyuncu sayısı 12'ye düşürülecek. Bu bağlamda Rosier, Onana, Montero ile birlikte sözleşmesi sona eren Hasic'in yolları ayrılacak. Rebic, Ghezzal ve Abubakar yeni sezonda kadroda yer almıyor. Yurt dışı pazarı bulunan Amartey ve Mureka'nın da satılma ihtimali bulunuyor. Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna 4 yeni yabancıyı katarak kadrosunu daha da güçlendirecek.





Beşiktaş, mevcut kadrosundan 9 yabancıyı toplam 12 yabancıyı göndermeyi planlıyor. Süper Lig'de kulüpler 2024/25 sezonu için kadrosunda 12 yabancı oyuncuyu barındırabilecekler. Takımın sahasına yabancı uyrukluların girmesi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Daniel Amartey ise Beşiktaş karşısında yakaladığı şansı değerlendiremedi ve Galatasaray derbisini golsüz bitirdi. Ganalı futbolcu cezalı Gedson ve sakatlanan Salih'in yokluğunda başladı ancak beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Fernando Santos'un, 11 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı deplasman maçında marti'yi yedek kulübesine alıp yerini Gedson'a bırakacağı bildirildi.

Salih Uçan’ın maça hazırlanması için yoğun çalışmalar sürüyor. Tecrübeli futbolcunun önemli maçlarda oynaması bekleniyor.