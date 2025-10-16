Beşiktaş'ta Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil Üyelerle Buluştu

Beşiktaş Divan Kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, 19 Ekim seçimleri öncesinde Beyoğlu'nda üyelerle buluştu; 'Birlik divanı' sloganıyla projelerini ve listesini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 22:57
Seçim öncesi Beyoğlu buluşması

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağan divan kurulu başkanlık seçimi öncesinde üyelerle bir araya geldi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen buluşmaya başkan adayı Ürkmezgil'in yanı sıra üyeler ve davetliler katıldı. Toplantıda Ürkmezgil, 'Birlik divanı' sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayarak güçlü bir Beşiktaş için çalışacaklarını söyledi.

Ürkmezgil, 'Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum. Gelin geçmişin hatıralarını geleceğin vizyonuyla buluşturalım. Gelin 'Birlik divanı' çatısı altında birleşelim. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Biz bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları geride bırakma, kucaklaşma zamanı geldi.' ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, farklı görüşleri ortak hedeflerde buluşturmayı, tecrübeyi genç enerjiyle harmanlamayı ve divan kurulunu şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle geleceğe taşımayı amaçladıklarını ekledi.

Projeler ve aday listesi

Başkan adayı, projelerini Divan Lokali ve Süleyman Seba Müzesi, sağlık hizmetleri, hukuki destek, dijital hafıza ve arşiv ile ulaşılabilir, interaktif divan başlıkları başlıkları altında üyelere sundu.

Ürkmezgil'in listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer alıyor.

Etkinlik, üyelerin tanıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

