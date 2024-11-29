Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, Başkanlık Görevine Getirildi

Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Değişimi

Beşiktaş Spor Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel'in başkanlık görevine getirildiğini duyurdu.

Yönetim Kurulu Açıklaması

Yapılan resmi açıklamada, "Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca, Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üye olan Kadir Kılıç'ın, tüzüğün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanacağı bildirildi.

Görev Süresi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.