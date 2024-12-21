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Beşiktaş'ta Kötü Gidiş Devam Ediyor: Alanyaspor ile 1-1 Beraberlik

Beşiktaş, Süper Lig'deki kötü gidişatına Alanyaspor karşısında 1-1 berabere kalarak bir devam daha ekledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:34
Beşiktaş'ta Kötü Gidiş Devam Ediyor: Alanyaspor ile 1-1 Beraberlik

Beşiktaş'ta Kötü Gidiş Devam Ediyor

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Maç sonucunda 1-1 beraberlik elde ederek kötü gidişatını durduramadı.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede Beşiktaş, 5. dakikada rakip kalede geri düşse de 7. dakikada beraberliği sağladı. Özellikle ikinci yarıda Alanyaspor kalesine baskı üstüne baskı kuran siyah-beyazlı ekip, girdiği pozisyonlardan sonuç alamadan maçı tamamladı.

Son 8 Maçta Tek Galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta yalnızca Fenerbahçe'yi yenerek tek galibiyet elde etti. Fenerbahçe zaferinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ve Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş, Alanyaspor ile de puan kaybederek toplamda üç berabere kaldı. Bu sekiz maçta Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a karşı da yenilgi yaşadı.

Kara Kartal, son 8 maçta 18 puan kaybetti ve bu kayıpların 8'ini evinde verdi.

Rafa Silva'nın Dönüşü

Beşiktaş'ın Portekizli ismi Rafa Silva, ligde 7 maç aradan sonra gol atmayı başardı. Alanyaspor karşısında rakip kaleye hızlı bir şekilde yanıt vererek eşitliği sağladı. Silva, bu sezon toplamda ligde 4 gol atarken, son golünü 9. haftada oynanan Konyaspor karşılaşmasında kaydetmişti. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi'nde de Lugano ve Maccabi Tel Aviv'e gol attı.

VAR İncelemesi ve Alanyaspor Tepkisi

Alanyaspor'un 31. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Bu durum, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. İptal sebebi ise pozisyona dahil olan Augusto'nun ofsaytta kalmasıydı.

Beşiktaşlı Taraftarların Tepkisi

Maç sırasında Beşiktaşlı taraftarlar, eski başkan Hasan Arat aleyhine tezahürat yaptı. Ayrıca, 70. dakikada oyuna giren Arthur Masuaku da taraftarlar tarafından ıslıkla protesto edildi. Bu tepkiler üzerine stat hoparlöründen “Arkadaşlar takımı destekleyin” anonsu yapıldı. Maçın son bölümünde ise siyah-beyazlı futbolculara yönelik “Formayı çıkarın gidin” şeklinde sesler yükseldi ve Alanyasporlu oyuncular alkışlandı.

Sami Uğurlu'nun Savunması

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş’a karşı kariyerindeki yenilgi serisini sürdürdü. Teknik direktör olarak Beşiktaş ile karşılaştığı beş maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Tüm galibiyetlerini Kasımpaşa'dayken kazanmış, sadece Alanyaspor'un başındayken Beşiktaş ile berabere kalmıştı.

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