Beşiktaş'ta Olağanüstü Genel Kurul: Serdal Adalı İleriye Dönük Vizyonunu Açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Heyecanı

Siyah-beyazlı takımın başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, bu projenin kulübün geleceğine ışık tutacağını vurguladı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki olağanüstü genel kurul toplantısında konuşan Adalı, Beşiktaş'ın tarihsel olarak birçok zorlu süreçten geçtiğini dile getirdi. Adalı, "Beşiktaş her seferinde bir öncekinden daha güçlü ayağa kalkmıştır. Bugün de böyle bir dönemdeyiz. Yeniden birlik olmamız gereken bir vakitteyiz," dedi.

Şeffaflığın Önemi

Konuşmasına devam eden Adalı, kulübün geleceği için alınacak her kararın şeffaf bir ortamda gerçekleştirilerek camianın tüm paydaşları tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. "Bu projeler sadece benim veya yönetim kurulunun değil, Beşiktaş'ın projeleridir," dedi.

Dikilitaş Projesi ile Mali Bağımsızlık

Adalı, gayrimenkul projesinin kulübün mali bağımsızlığı için bir fırsat olduğunu ifade ederek, yıllık 50 milyon euro olan faiz ödemelerinin ortadan kalkacağını duyurdu. Bu projenin, Beşiktaş'ın ekonomik rekabet gücünü artıracak bir adım olduğuna inandığını belirtti.

Alternatif Gelir Kaynakları

Başkan Adalı, mali bağımsızlığın sadece futbol gelirleri ile sağlanamayacağını vurgulayarak, alternatif gelir kaynaklarının önemli olduğunu belirtti. "Bugün buradayız çünkü Beşiktaş'ın geleceği için farklı projeler üretmek zorundayız," şeklinde konuştu.

Birlik Çağrısı ve Gelecek Vizyonu

Kendisi ve yönetim kurulu olarak kulübün geleceği için sorumluluk almaya hazır olduklarını da belirten Adalı, genel kuruldaki kararların kulüp için büyük bir dönüm noktası olacağını ifade etti ve camiadan birlik olma çağrısında bulundu.

Kararlar Camiayı Temsil Edecek

Adalı, genel kurul sonucunda alınacak kararlara saygı duyarak çalışmalara devam edeceğini belirtti. "Her karar bizim başımızın üzerindedir. Dün olduğu gibi, bugün de Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz," diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki olağanüstü genel kurul toplantısında üyelere seslendi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki olağanüstü genel kurul toplantısında üyelere seslendi.