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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Avusturya Kampını Değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Avusturya kampında sakatlıklar ve yeni transfer Tammy Abraham hakkında bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 23:01
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Avusturya Kampını Değerlendirdi

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer Avusturya Kampını Değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya'da gerçekleştirilen kamp sürecini değerlendirirken, sakatlıklar ve oyuncuların performansları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sakatlıklar ve Takım Durumu

Norveçli teknik adam, Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlandığını ve takımdan bir süre uzak kalacağını ifade etti. Solskjaer, "Mustafa, takımdan biraz uzak kalacak. Bir kas sakatlığı görünüyor ama tam olarak yüzde 100 bir şey diyemem. İstanbul'a gittiğimizde MR çekilecek," dedi.

Bunun yanı sıra Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Fahri Kerem Ay gibi oyuncuların da sakatlıkları bulunduğunu belirten Solskjaer, sakatlıkların sezon öncesi kamplarda yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Kampın Önemi ve Performans

Solskjaer, kamp döneminin ciddiyetine dikkat çekerek, "İki haftadır sıkı çalışıyoruz. Ama bazı oyuncular, formayı almak için fikrimi değiştiremedi," diye belirtti. Takımın hazır olması için performansın önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Shakhtar Donetsk maçına herkesin fit olarak hazırlanmasını hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Yeni Transfer Tammy Abraham

Tammy Abraham'ın takım için büyük bir kazanç olacağını vurgulayan Solskjaer, "9 numara ile oynayacak bir teknik adamım. Tammy, bize yeni bir boyut kazandıracak," dedi. Yeni transferin oyun sistemindeki rolünü önemseyen Solskjaer, Abraham'ın oyun planında nasıl bir etki yaratacağını da açıkladı.

Shakhtar Donetsk ile Mücadele

Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşacakları Shakhtar Donetsk hakkında, "Onları eleyecek güçteyiz. Rakibimiz iyi bir takım ama eleyebiliriz. İnancım ve umudum var," dedi. Takımın yeni sezona umut ve inançla başladığını ifade eden teknik direktör, şampiyonluk yolundaki motivasyonlarını artırdı.

Sonuç Olarak

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın yeni sezon için hedeflerine ulaşabilme inancı içinde olduklarını ve hazırlık dönemi boyunca gösterilen çabayı önemsediklerini dile getirdi. "İlk 11'de oynayabilecek 16-17 oyuncu ile başlamamız gerekiyor," diyerek kadronun kalitesini vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Wiener Neustadt şehrindeki Ergo Arena'da oynanan...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Wiener Neustadt şehrindeki Ergo Arena'da oynanan Petrzalka 1898 müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Wiener Neustadt şehrindeki Ergo Arena'da oynanan...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Wiener Neustadt şehrindeki Ergo Arena'da oynanan Petrzalka 1898 müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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