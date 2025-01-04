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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un Sakatlık Durumu Açıklandı

Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:21
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un Sakatlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş'ta Sakatlık Şoku!

Beşiktaş Kulübü, genç futbolcusu Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı ile ilgili son durumu açıkladı. Siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada, 41. dakikada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Sanuç'un, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR çekiminde ciddi bir sorun olduğu belirlendi.

Sakatlık Detayları

Açıklamada, Tayyip Talha Sanuç'un uyluk arka adale (biseps femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi. Bu durum futbolcunun tedavi sürecini başlattı.

Bu sakatlık, Beşiktaş’ın sezon hedeflerini etkileyebilirken, Sanuç'un sahalara ne zaman döneceği ise merak konusu oldu.

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