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Beşiktaş'ta Yeni Dönem: Serdal Adalı Mazbatasını Aldı

Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Serdal Adalı, yönetimi ile birlikte mazbatasını alarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:58
Beşiktaş'ta Yeni Dönem: Serdal Adalı Mazbatasını Aldı

Beşiktaş Kulübü'nde Yeni Başkan Serdal Adalı Törenle Mazbatasını Aldı

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleşen tören, kulübe yeni bir heyecan katarken, Adalı yaptığı açıklamalarda destek mesajlarını iletti.

Adalı'dan Teminat: "Bu Göreve ve Emanete Layık Olacağız"

Serdal Adalı, mazbatasını Tevfik Yamantürk ve Ahmet Akpınar gibi önemli isimlerden aldı. Başkan Adalı, başkanlığa ve yönetim kuruluna seçilmenin verdiği gururu yaşadığını belirterek, "2025'in Beşiktaş'a hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Beşiktaş'ı bizlere emanet eden genel kurul üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan ve var gücümüzle çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Tevfik Yamantürk'ten Destek Mesajı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Serdal Adalı'nın başarılı olacağına inandığını belirtti. Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Yamantürk, "Bu işin üstesinden geleceğine inanıyorum. Çok ciddi kamuoyu baskısını da göğüsleyebilecek karakterde ve yapıda. İnşallah çok başarılı olursunuz. Buna kalpten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu Mensupları

Mazbata töreninin ardından, Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer alıyor:

  • Asil Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
  • Yedek Üyeler: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

Serdal Adalı başkanlığındaki yeni dönemin Beşiktaş Kulübü için umut verici bir başlangıç olması temenni ediliyor.

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle...

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle...

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

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