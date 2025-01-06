Beşiktaş'ta Yeni Yönetimin İlk Kararı Hesap Soracak

Beşiktaş Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Beşiktaş Kulübü, yeni yönetim kurulunun ilk toplantısını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin sorumluluğun bilincinde olduğu belirtilerek, "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz" Açıklamada, "Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik" Yeni yönetim, "Bu süreçte Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız" Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği belirtilirken, bu görüşmelerin bir hafta içinde nihayete erdirileceği ifade edildi. Yönetim kurulunun ayrıca "Hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" Yönetim kurulunda görevlendirmeler de tamamlandı. Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimdeki görev dağılımı şu şekildedir: Beşiktaş yönetimi, camiayı özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
İlk Karar: İlaveten Hesap Sorulacak
Hukuki ve Kurumsal Adımlar Atılacak
Denetim Şirketleriyle Görüşmelere Başlandı
Görev Dağılımı Yapıldı
Açıklamada, "Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik" Yeni yönetim, "Bu süreçte Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız" Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği belirtilirken, bu görüşmelerin bir hafta içinde nihayete erdirileceği ifade edildi. Yönetim kurulunun ayrıca "Hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" Yönetim kurulunda görevlendirmeler de tamamlandı. Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimdeki görev dağılımı şu şekildedir: Beşiktaş yönetimi, camiayı özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
Yeni yönetim, "Bu süreçte Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız" Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği belirtilirken, bu görüşmelerin bir hafta içinde nihayete erdirileceği ifade edildi. Yönetim kurulunun ayrıca "Hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" Yönetim kurulunda görevlendirmeler de tamamlandı. Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimdeki görev dağılımı şu şekildedir: Beşiktaş yönetimi, camiayı özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği belirtilirken, bu görüşmelerin bir hafta içinde nihayete erdirileceği ifade edildi. Yönetim kurulunun ayrıca "Hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" Yönetim kurulunda görevlendirmeler de tamamlandı. Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimdeki görev dağılımı şu şekildedir: Beşiktaş yönetimi, camiayı özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
Yönetim kurulunda görevlendirmeler de tamamlandı. Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimdeki görev dağılımı şu şekildedir:
Beşiktaş yönetimi, camiayı özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.