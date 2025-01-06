Beşiktaş'ta Yeni Yönetimin İlk Kararı Hesap Soracak

Beşiktaş Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Beşiktaş Kulübü, yeni yönetim kurulunun ilk toplantısını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin sorumluluğun bilincinde olduğu belirtilerek, "Yönetim kurulumuza verilen sorumluluğun ve mesajın farkında olduğumuzu belirtmek isteriz" İlk Karar: İlaveten Hesap Sorulacak Açıklamada, "Beşiktaş’ın israf edilen her bir kuruşunun hesabını sormayı yeni yönetim kurulunun ilk kararı olarak aldık ve kayıtlara geçirdik" Hukuki ve Kurumsal Adımlar Atılacak Yeni yönetim, "Bu süreçte Beşiktaşlıların maddi, manevi ve hukuki her hakkını arayacak, kulübümüzün adının son bir yılda yaşananlar gibi türlü skandallarla bir daha anılmasının önüne geçecek her türlü hukuki ve kurumsal adımı atacak çalışmalara başlayacağız" Denetim Şirketleriyle Görüşmelere Başlandı Dünyaca bilinen denetim şirketleriyle görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediği belirtilirken, bu görüşmelerin bir hafta içinde nihayete erdirileceği ifade edildi. Yönetim kurulunun ayrıca "Hukuki her yolu kullanarak sorumlulardan hesap sorma hususunda oy ve görüş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" Görev Dağılımı Yapıldı Yönetim kurulunda görevlendirmeler de tamamlandı. Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimdeki görev dağılımı şu şekildedir: İkinci Başkan: Hakan Daltaban

Hakan Daltaban Asbaşkanlar: Murat Kılıç, Kaan Kasacı

Murat Kılıç, Kaan Kasacı Genel Sekreter: Uğur Fora

Uğur Fora Sayman: Çağatay Abraş Beşiktaş yönetimi, camiayı özlenen başarı dolu günlere yeniden kavuşturmak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.