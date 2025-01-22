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Beşiktaş'tan Bol Gollü Galibiyet: Milot Rashica'nın Açıklamaları

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı Athletic Bilbao maçında Milot Rashica, takımın motivasyonu ve taraftarın desteği üzerine konuştu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:44
Beşiktaş'tan Bol Gollü Galibiyet: Milot Rashica'nın Açıklamaları

Beşiktaş-Athletic Bilbao Maçında Dikkat Çeken Performans

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek gruptaki konumunu güçlendirdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, farklı bir galibiyet aldıkları için büyük bir mutluluk içinde olduklarını belirtti.

Motivasyon ve Takım Ruhu

Rashica, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kendilerine sağladığı motivasyonun önemine dikkat çekti. Maç sonrası basın mensuplarına verdiği demeçte, "İlk günden bu yana hocamız bize bir enerji getirdi. Bu işi seviyor. Heyecanlı birisi, bizi de motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Takım olarak sahada birbirlerine yardım ettiklerini vurgulayan Rashica, "Topları kazanıp sürekli öne oynadık. Bol gollü bir galibiyet de aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Güven ve Öz Güven Vurgusu

Son birkaç ayın zorluklarından bahseden Rashica, "Güvene, öz güvene ihtiyacımız vardı. Bunu ilk günden hocamız bize verdi. Bugün hep beraber bir bütün olursak, taraftarımızla ve camia olarak bütünleşebilirsek iyi işler yapabileceğimizi gösterdik" açıklamasında bulundu.

Taraftarın Rolü

Milot Rashica, taraftarın desteğini övgüyle anlatarak, "Umarım böyle devam ederiz. Taraftarlarımız harikaydı. Bizlere çok büyük destek verdi. Bugünden pozitif olan şeyleri alarak ilerleyip yolumuza devam edeceğiz" dedi. İşte, Beşiktaş'ın başarıya giden yolculuğunda önemli bir adım daha atıldı.

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