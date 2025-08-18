DOLAR
Beşiktaş'tan Elan Ricardo Kararı: Athletico Paranaense'ye Kiralandı

Beşiktaş, 21 yaşındaki Elan Ricardo'yu 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ye kiraladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:22
Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusunu Brezilya ekibine gönderdi

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.

Elan Ricardo, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Kulüp açıklaması resmi kanallardan yapılırken, transferin şartları ve oyuncunun önümüzdeki sezonki rolü hakkında bilgi verildi.

