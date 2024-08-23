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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'den Tur Yorumları

Gedson Fernandes, Lugano beraberliği sonrası İstanbul'deki maça umutlu yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 00:42
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 00:42
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'den Tur Yorumları

Gedson Fernandes'den Açıklamalar

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Lugano ile İsviçre'de 3-3 berabere kalan Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, öz güven dolu açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da Tur İçin İnanıyor

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Fernandes, "Kendi sahamızda, taraftarlarımızın desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Maç Performansı ve Gelecek

Karşılaşmada 2 gol atan Portekizli futbolcu, "Aslında bu maçta iyi oynadık ama istediğimiz sonucu alamadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Haftaya ikinci maçta tur için elimizden geleni yapacağız. Hocayla özel bir şey konuşmadık. Hepimiz rolümüzü biliyoruz. Ne yapacağımı biliyordum. İki gol için mutluyum ama takımın gösterdiği reaksiyon ve oyun daha önemli. İkinci maçta her şeyi yapacağız. Taraftarlarımız bu atmosferi bize her maç yaşatıyor. Biz de maçın önemini biliyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.

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