Beşiktaş'tan TFF'ye Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Hakem Teklifi

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde yabancı hakem atanmadığı takdirde TFF'yi çifte standartla suçladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:35
Beşiktaş'tan TFF'ye Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Hakem Teklifi

Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Hakem İstiyor

Beşiktaş Kulübü, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinde yabancı hakem atanamamasını "kabul edilemez" bir durum olarak değerlendirdi. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından derbiye yabancı hakem atanmaması yönünde karar alındığına dair duyumlar aldığını ifade etti.

Açıklamada, "Eğer bu iddialar doğruysa federasyon açıkça çifte standarda imza atmakta ve futbolun adaletine gölge düşürmektedir." denildi. Özellikle Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem tarafından yönetildiğine dikkat çekildi.

TFF'nin Tutumu Eleştirildi

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesi kabul edilemez" ifadesiyle, TFF'ye yüklenildi. Beşiktaş, hakemlere duyulan güven sorununun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde alınan kararın tarafsızlık ve adalete zarar verdiği belirtildi.

Ayrıca, derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusunun futbol kamuoyunda uzun zamandır tartışıldığı hatırlatılarak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna açık bir çağrı yapıldı. Öne çıkan mesaj, eğer yabancı hakem uygulamasının amacı adaleti sağlamak ise Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de bu uygulamadan muaf tutulamayacağı oldu.

Son olarak, federasyon ve MHK üyelerine çağrıda bulunarak, "Adaletsizliğin altına imza atmayın! Camiamızın bu konudaki hassasiyetini dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kimse Beşiktaş camiasını hafife almak gibi bir gaflete kapılmasın!" denildi.

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Beşiktaş'tan TFF'ye Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Hakem Teklifi
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