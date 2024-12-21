Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kazanamadığımız için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile Tüpraş Stadı'nda oynadığı maçı 1-1'lik eşitlikle tamamladı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, galip gelemedikleri için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Okta, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı. Takımın son dönemde yaşadığı idari sorunların futbol performansını olumsuz etkilediğini vurgulayan Okta, "Oyuncuları motive etmek çok zor. Skorların kötü olması da onları olumsuz etkiliyor. Onlar neler olduğunu biliyor ve motivasyonları oldukça düşük." şeklinde konuştu.

Maç sırasında taraftarların tepkisini çeken Arthur Masuaku ile ilgili bir soruya yanıt veren Okta, "Masuaku, Zaynutdinov'un sakatlığı nedeniyle oyuna alınmak istedi." dedi.

Halim Okta, lige verilen arada duran toplardaki sıkıntıyı da çözmeyi planladıklarını ifade etti.