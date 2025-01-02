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Beşiktaş, THY Avrupa Ligi Hedefiyle İlerleyecek

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'ne katılma hedefini doğruladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:16
Beşiktaş, THY Avrupa Ligi Hedefiyle İlerleyecek

Beşiktaş'ın THY Avrupa Ligi Hedefi

Beşiktaş Kulübü, basketbol alanında THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi amaçlıyor. Kulüp yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven, bu hedefin gerçekleştirilmesi için temel adımları açıkladı.

BKT Avrupa Kupası'na Yönelik Strateji

Özkan Arseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarların THY Avrupa Ligi hayalini gerçekleştirmek için öncelikle BKT Avrupa Kupası'nı kazanmayı planladıklarını ifade etti. Gelecek sezonun önemli olduğunu belirten Arseven, "BKT Avrupa Kupası'nı kazanacak bir kadro kurarak, THY Avrupa Ligi hedefimizi gerçekleştirebiliriz." dedi.

Wild Card Zarafları ve Bütçe İhtiyacı

THY Avrupa Ligi katılımı için önceden gündeme gelen "wild card" konusunda zorluklara değinen Arseven, "Olmayacak bir iş. Avrupa Ligi'nin bir statüsü var ve kaliteyi bozmak istemiyorlar. Statülere uygun bir şekilde Avrupa Ligi hedefimizi gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in bütçelerinin 25 milyon dolar olduğunu hatırlatan Arseven, kendi bütçelerini bu seviyelere getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Başarı Hedefleri ve Önceki Dönem Performansı

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın önceki sezonları hakkında bilgi veren Arseven, "İki sezon önce 14. sırada ligi bitiren Beşiktaş, geçen yıl yarı final oynadı. Bu sezon hedefimiz, başarı grafiğimizi arttırmak ve iyi bir takım oluşturmaktır." diye konuştu.

Gerçekçi Bir Yönetim ve Gelecek Planları

Yeni yönetimin önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul sonrasında da görevine devam etmesi gerektiğini vurgulayan Arseven, "Hayal satmadık, gerçekçi olmaya özen gösteriyoruz. Beşiktaş'ı daha iyi bir noktaya getirmek için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkanlık ve Yönetim Modeli

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı olan Arseven, iyi bir yönetim kurulu oluşturarak, Beşiktaş'ın bulunduğu yerden daha iyi bir yere ulaşmasının tek hedefi olduğunu belirtti. "Beşiktaş her zaman ayaktadır, ama bizimle daha güçlü bir Beşiktaş olacağına inanıyorum." dedi.

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