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Beşiktaş, Trabzon'u 50-30 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 50-30 yenerek 14. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:28
Beşiktaş, Trabzon'u 50-30 Yenerek Namağlup Liderliğini Sürdürdü

Beşiktaş, Hentbolda Fırtına Gibi Esmeye Devam Ediyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan bu zorlu mücadelede Beşiktaş, rakibini 50-30'luk üstünlükle mağlup etti.

İlk Yarıda Belirleyici Performans

Karşılaşmanın ilk yarısını 25-14 önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda da etkinliğini sürdürerek maçı 20 sayı farkla kazanmayı başardı. Bu galibiyetle Beşiktaş, sezon boyunca elde ettiği 14. galibiyetini alarak namağlup liderliğini devam ettirdi.

Trabzon'un Zorlu Süreci

Öte yandan, orta sıralarda yer alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla birlikte 9. kez mağlup olarak ligin zor dönemlerinden birini geçirmeye devam ediyor. Beşiktaş, bu performansla şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmiş oldu.

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