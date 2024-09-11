Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş'ın Trabzonspor Hazırlıkları Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmaları ile devam etti.
Taktik Organizasyonlar Üzerine Çalışma
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik organizasyonlar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.
Eksik Oyuncular
Milli takım kamplarından dönen oyuncular Milot Rashica, Mert Günok, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Arthur Masuaku antrenmana katılmadı.
Sonraki Antrenman
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.