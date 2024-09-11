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Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları ve eksik oyuncular hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:10
Beşiktaş Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş'ın Trabzonspor Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

Taktik Organizasyonlar Üzerine Çalışma

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takımın taktik organizasyonlar üzerinde yoğunlaştığı bildirildi.

Eksik Oyuncular

Milli takım kamplarından dönen oyuncular Milot Rashica, Mert Günok, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Arthur Masuaku antrenmana katılmadı.

Sonraki Antrenman

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde sürdürdü.

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