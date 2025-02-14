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Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır!

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı başkan Serdal Adalı da takip etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:04
Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır!

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Serdal Adalı da takip etti.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışması yaptı. Beşiktaş, bu kritik maç için formda ve hırslı bir görünüm sergiledi.

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