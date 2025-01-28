Beşiktaş, Twente Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Twente Maçına Hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, 30 Ocak Perşembe günü Hollanda'nın Twente ekibiyle deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve 5'e 2 çalışmalarıyla başlayan antrenmanın son kısmında ise siyah-beyazlı ekip, taktik idman yaptı.

Gelecek Adımlar

Beşiktaş, yarın basına açık olarak gerçekleştireceği 15 dakikalık antrenmanın ardından özel bir uçakla Almanya'nın Münster kentine, sonrasında ise kara yoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine hareket edecek.