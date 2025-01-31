Beşiktaş, Twente'ye 1-0 Yenilerek Avrupa'ya Veda Etti

Beşiktaş Avrupa Dreamı Sona Erdi

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında, Beşiktaş, deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, bu zorlu mücadeleyi 1-0 kaybederek Avrupa kupalarına veda etti.

Goller ve Önemli Anlar

Maçın 53. dakikasında Steijn'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rots, soluna çekerek yaptığı vuruşla tehlikeli bir pozisyon oluşturdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Twente, Ltaief'in pasıyla gole çok yaklaştı. Ceza sahasının sol çaprazında, Steijn'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Beşiktaş kalecisi Mert Günok güçlükle çeldi. Top yan direğe çarparak kornere çıktı.

61. dakikada, Rashica'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Al-Musrati'nin şutuyla kaleci Unnerstall zor anlar yaşadı. Top, Bruns'a çarpıp az farkla kornere gitti.

76. dakikada Twente, Salah-Eddine'nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Rots'un düzgün bir vuruşla ağlara göndermesiyle öne geçti: 1-0.

84. dakikada ise Beşiktaş ceza yayı içinde kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun sert şutunu kaleci Unnerstall, güçlükle kornere çeldi.

Tüm bu çabalara rağmen, karşılaşmadan 1-0 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde elenerek Avrupa hayallerini sonlandırmış oldu.