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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile yarın saat 21:30'da karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 09:10
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Sahne Alıyor

Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kapsamındaki ilk maçında yarın İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Maç, Thun şehrindeki statta, Türkiye saati ile 21:30’da başlayacak.

Maç Detayları

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği bu önemli mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Önceki Performansı

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada bitiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi oynama hakkı elde etti. Bu sezon ise oynadığı 3 maçta 3 galibiyet almayı başardı. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray’ı 5-0 yenmiş, Süper Lig’de ise Samsunspor’u 2-0 ve Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek formunu sürdürmüştür.

Lugano'nun Hedefleri

İsviçre Süper Ligi’nde normal sezonu 2. sırada tamamlayan Lugano, şampiyonluk grubunda Young Boys’un arkasında kaldı. Avrupa sahnesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan Lugano, Fenerbahçe’ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, 3. eleme turunda Sırbistan’ın Partizan takımını eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Kadrolar ve Beklentiler

Bu önemli karşılaşma için UEFA’ya bildirilen Beşiktaş kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

  • Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok
  • Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu
  • Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes
  • Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

Rövanş maçı ise 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilecek. Play-off turunu geçen ekip, yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi'nin biletini alacak.

Lugano’nun Performansı

Lugano, bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanmayı başaran Lugano, ayrıca İsviçre Süper Ligi’nde de 4 maçtan 3'ünü kazanarak sezonu sürdürüyor.

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