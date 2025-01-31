Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti: Hayal Kırıklığı ve Performans Değerlendirmesi

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 8 haftalık lig aşaması sonunda duyduğu hayal kırıklığıyla veda etti. Bu sezon organizasyonda 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, toplamda 9 puan toplayarak 28. sırada yer aldı.

Lig Aşamasında Başarısız Sonuçlar

Lig etabındaki 8 karşılaşmada sadece 9 puan toplayabilen Beşiktaş, adını ilk 24 takım arasına yazdırmayı başaramadı. Dolayısıyla, play-off turuna kalma şansı bulamadı ve Avrupa kupalarındaki serüvenini noktaladı.

Play-off Başarısıyla Başlayan Yolculuk

Avrupa Ligi'ndeki mücadele Başakşehir ile oynanan play-off etabıyla başladı. İsviçre temsilcisi Lugano'yu 3-3 ve 5-1 gibi skorlarla geçerek lig aşamasına katılan Beşiktaş, buradaki rakipleri ile zorlu bir maratona girdi.

Gedson Fernandes En Golcü İsim

Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa Ligi'ndeki en golcü ismi Gedson Fernandes oldu. 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, toplamda 5 gol atmayı başardı. Oynadığı 10 maçta da ilk 11'de başlayan Gedson, play-off turunda Lugano'ya karşı üç gol kaydetti.

Üç Oyuncu Tüm Maçlarda Forma Giydi

Bu sezon Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Jonas Svensson UEFA Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda forma giydi. Gedson, 884 dakika ile en çok süre alan oyuncu oldu.

Başkan ve Teknik Adam Değişiklikleri

Beşiktaş, lig aşamasını iki başkan ve iki teknik direktör ile tamamladı. Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Yeni başkan Serdal Adalı ise Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir başlangıç yaptı.

Kritik Maccabi Tel Aviv Maçı Sonrası İstifalar

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Bu mücadele, oldukça kaotik bir süreçte gerçekleşti ve sonuç olarak siyah-beyazlılar 3-1 yenildi. Maçın hemen ardından başkan Hasan Arat ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst görevlerinden istifa etti.

Kalede Sorun Yaşandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, oynadığı 10 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatamadı. Toplamda 19 gol yedi ve sadece 1 maçta gol yemedi.

Beraberlik Yaşamayan Takımlar Arasında

Beşiktaş, lig aşamasında berabere kalmayan 4 takımdan biri oldu. Siyah-beyazlılar, Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile birlikte hiçbir maçta berabere kalmadı.

Hollanda Deplasmanlarında Başarısızlık

Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax ve Twente ekiplerine karşı deplasmandaki maçlarında gol atamadı ve puan çıkaramadı. Önce Ajax'a 4-0 ardından Twente'ye 1-0 mağlup oldu.

Rakiplerden 6'sı İlerliyor

Lig aşamasında karşılaştığı rakiplerin 6'sı Avrupa macerasına devam ediyor. Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt ve Olimpik Lyon son 16 turuna kalırken, diğerleri play-off maçlarına geçti.

Maç Sonuçları