Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 45. Randevuda!

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 45. Kez Karşılaşacak

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında şimdiye dek oynanan 44 maçta Beşiktaş 29 galibiyet alırken, Çaykur Rizespor 7 kez kazandı. Toplamda 8 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İki Takımın Gol İstatistikleri

Bu maçlarda Beşiktaş 91 kez rakip fileleri havalandırırken, Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.

Çaykur Rizespor'un Galibiyet Hasreti

Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 22 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Rizespor, siyah-beyazlı ekip karşısındaki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde, deplasmanda 1-0'lık sonuçla aldı.

Beşiktaş'ın Deplasman Başarısı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu maçların 9'unu kazanıp, 2'sinden beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi, iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

Çaykur Rizespor'a Karşı Tarihi Bir Mağlubiyet

2000-2001 sezonu kapsamında Rize'de oynanan lig maçında, Beşiktaş tarihi yenilgilerinden birini yaşadı. 11 Şubat 2001'de gerçekleşen karşılaşmada Rizespor, Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.