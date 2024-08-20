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Beşiktaş ve Nesine, Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Beşiktaş ve Nesine, 2024-2025 sezonu için sponsorluk anlaşmalarını tazeledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:07
Beşiktaş ve Nesine, Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Beşiktaş ile Nesine Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Beşiktaş Kulübü ve eğlence platformu Nesine, 2024-2025 sezonunda yeni bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın duyurulduğu törende iki tarafın temsilcileri, işbirliğinin geleceğine dair umutlarını dile getirdi.

İmza Töreni Tüpraş Stadı'nda Gerçekleşti

Tüpraş Stadı'nda yapılan imza törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Nesine CEO'su Halit Gülbakanoğlu katıldı. Başkan Arat, bunun Beşiktaş'ın 2010'dan beri süregelen ortaklığının bir uzantısı olduğunu vurgularken, Gülbakanoğlu da Nesine'nin Beşiktaş ile uzun yıllara dayanan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Forma Kol Sponsoru Olma Gururu

Hasan Arat, konuşmasında, "Beşiktaş, bu sezon güzel formalarında Nesine markasını taşımaktan büyük gurur duyuyor. Bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesini umuyoruz" şeklinde belirtti. Ayrıca, forma satışlarının artışına dikkat çekerken, takımın Avrupa'daki ilk maçı için de güvenini dile getirdi.

Nesine'nin Hedefleri ve Misyonu

Gülbakanoğlu, "Beşiktaş’ın Avrupa maçlarında formasının sol kolunda yer alacak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Sponsorlukları sadece ticari bir ilişki olarak değil, gençlere katkı sağlama misyonuyla da yürütmek istiyoruz" dedi. Ayrıca, 2006 yılında 6 kişiyle yola çıktıklarını ve şu anda 8,5 milyonun üzerinde üye ve 500'den fazla çalışanı olduklarını aktardı.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele

Gülbakanoğlu, Türkiye’deki yasal bahis sektörünü güçlendirmenin önemine dikkat çekerek, "Yasa dışı bahisle mücadele ederek Türkiye'nin iç cirosunu korumayı hedefliyoruz" şeklinde görüşlerini belirtti.

Bu anlaşma, hem Beşiktaş'ın hem de Nesine'nin büyüyen marka değerlerinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

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