Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören'i 3-1 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile karşılaştı. Maç, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu galibiyet, Beşiktaş'ın ligdeki performansını daha da güçlendirirken, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop için ders niteliğinde bir mücadele oldu. Takımlar, maç boyunca müthiş bir oyun ortaya koyarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Voleybolseverler, her iki takımın da gösterdiği özveri ve mücadeleyi takdirle karşıladı. Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki iddiasını sürdürürken, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, sonraki maçlarına odaklanmayı hedefliyor.