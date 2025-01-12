Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yenerek Gücünü Gösterdi

Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti, 6. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:20
Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 Yenerek Gücünü Gösterdi

Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nde Farkı Açtı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, konuk ekip Sarıyer Belediyespor ile karşılaştı ve bu önemli mücadeleyi 3-0 gibi net bir skorla kazandı.

Büyük Başarı

Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte ligdeki toplam galibiyet sayısını 6'ya çıkarmış oldu. Beşiktaş, güçlü performansını sürdürerek üst sıralarda yer alma hedefini güçlendirdi.

Sarıyer Belediyespor'un Zorlu Mücadelesi

Öte yandan, Sarıyer Belediyespor bu sonuçla birlikte 14. kez mağlup olarak, ligdeki kötü gidişatını durdurmakta zorlanıyor. Takımın durumu, gelecek maçlar için endişe verici bir tablo çizerken, oyuncuların daha fazla performans göstermesi bekleniyor.

Sonuç ve Gelecek Hedefler

Beşiktaş'ın bu başarısı, takımın ligdeki hedeflerine ulaşması için kritik bir adım oldu. Rakiplerine karşı olan üstünlük çerçevesinde ilerlemek isteyen Beşiktaş, önümüzdeki maçlarda da aynı disiplinle mücadele etmeye kararlı.

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