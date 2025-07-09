Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Avusturya'da Sürdürüyor

Beşiktaş, Yeni Sezon İçin Avusturya'da Kamp Yapıyor

Sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde devam eden Beşiktaş, hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Sabah Antrenmanında Eğlenceli Anlar

SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, eğlenceli ısınma hareketleri ile start aldı. Norveçli teknik adam, oyuncularını pas çalışmaları sırasında sık sık uyararak dikkatlerini artırmaya çalıştı.

Aynı Zamanda Atak Organizasyonları

Isınma hareketlerinin ardından, antrenman yarım sahada yapılan atak organizasyonlarıyla devam etti.

Gurbetçi Taraftarlar ve Yönetim Gözlemliyor

Gurbetçi taraftarların da ilgiyle takip ettiği idmanı, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları da saha kenarından izledi.

İkinci Antrenman Akşam Saatlerinde

Siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde salonda yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.

Sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde devam eden Beşiktaş, hazırlıklarını SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'nın Wiener Neustadt kentinde devam eden Beşiktaş, hazırlıklarını SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde sabah antrenmanıyla sürdürdü.